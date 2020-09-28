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Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора

16:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемия коронавирусной инфекции не закончится в этом году, случаи заражений, по некоторым данным, будут регистрироваться до 2022 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным - до 2022 года", - сказал он.

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