Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемия коронавирусной инфекции не закончится в этом году, случаи заражений, по некоторым данным, будут регистрироваться до 2022 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным - до 2022 года", - сказал он.