Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора
16:00 28.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпидемия коронавирусной инфекции не закончится в этом году, случаи заражений, по некоторым данным, будут регистрироваться до 2022 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
"Не стоит ожидать прекращения эпидемии в этом году. Скорее всего, случаи коронавирусной инфекции будут регистрироваться до 2021, а по некоторым данным - до 2022 года", - сказал он.
Новости
- 15:32 28.09.2020
- Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
- 15:12 28.09.2020
- РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин
- 15:00 28.09.2020
- В России 111 школ закрыты на карантин из-за гриппа - Минпросвещения
- 14:32 28.09.2020
- Нобелевский лауреат, член совета белорусской оппозиции Алексиевич покинула страну
- 14:20 28.09.2020
- НАТО призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
- 14:12 28.09.2020
- Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель навестила Навального в клинике "Шарите"
- 14:07 28.09.2020
- Сбер завершил agile-трансформацию, масштабирует гибкие форматы работы и упрощает модель управления
- 14:00 28.09.2020
- Население Швейцарии проголосовало против ограничений на работу и проживание для выходцев из ЕС
- 13:35 28.09.2020
- Росатом предложил создать Национальную промышленную цифровую платформу и расширить повестку импортозамещения
- 13:32 28.09.2020
- США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать