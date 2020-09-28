Все атаки Азербайджана в Карабахе отбиты, противник понес большие потери, заявили в Минобороны Армении
18:40 28.09.2020 Источник: Интерфакс
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются на северном и южном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется", - сказал Ованнисян на брифинге в понедельник.
По его словам, ВС Азербайджана обстреливали город Мартакерт и близлежащие села, под обстрел попали журналисты, пострадавших нет.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
НОВОСТИ
- 18:02 28.09.2020
- Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области
- 18:00 28.09.2020
- ФРГ сомневается в соответствии санкций против Nord Stream 2 международному праву - кабмин
- 17:32 28.09.2020
- Лидера буддистов России за развитие скотоводства выдвинули на Нобелевскую премию мира
- 17:12 28.09.2020
- Половина протестированных жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу
- 17:00 28.09.2020
- Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
- 16:32 28.09.2020
- ВС Испании согласился лишить главу Каталонии права занимать госдолжности на 18 месяцев
- 16:12 28.09.2020
- Нагорно-Карабахский конфликт невозможно решать военным путем - посол Армении
- 16:00 28.09.2020
- Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора
- 15:32 28.09.2020
- Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
- 15:12 28.09.2020
- РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать