0
0
0
НОВОСТИ

Все атаки Азербайджана в Карабахе отбиты, противник понес большие потери, заявили в Минобороны Армении

18:40 28.09.2020 Источник: Интерфакс

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются на северном и южном направлениях линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Бои продолжаются с разной интенсивностью на северном и южном направлениях. Противник применяет большое количество артиллерии, все наступления ВС Азербайджана успешно пресечены, противник отброшен с большими потерями в живой силе. Количество потерь противника уточняется", - сказал Ованнисян на брифинге в понедельник.

По его словам, ВС Азербайджана обстреливали город Мартакерт и близлежащие села, под обстрел попали журналисты, пострадавших нет.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:02 28.09.2020
Новикомбанк вошел в список банков-партнеров Минфина Свердловской области
0
116
18:00 28.09.2020
ФРГ сомневается в соответствии санкций против Nord Stream 2 международному праву - кабмин
0
146
17:32 28.09.2020
Лидера буддистов России за развитие скотоводства выдвинули на Нобелевскую премию мира
0
177
17:12 28.09.2020
Половина протестированных жителей Калининграда имеют антитела к коронавирусу
0
181
17:00 28.09.2020
Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
0
225
16:32 28.09.2020
ВС Испании согласился лишить главу Каталонии права занимать госдолжности на 18 месяцев
0
204
16:12 28.09.2020
Нагорно-Карабахский конфликт невозможно решать военным путем - посол Армении
0
256
16:00 28.09.2020
Случаи коронавируса могут регистрироваться до 2022 года - эксперт Роспотребнадзора
0
259
15:32 28.09.2020
Спутники "Гонец-М" впервые запустили на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
0
260
15:12 28.09.2020
РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин
0
382

Возврат к списку