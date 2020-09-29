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Из-за сообщений о "минировании" в хабаровском аэропорту задержали четыре рейса

07:50 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные службы завершили проверку хабаровского аэропорта после сообщений о "минировании" терминала и самолетов, угрозы не подтвердились. Задержаны четыре рейса, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Сообщение о заложенных в здании терминала и в воздушных судах взрывных устройствах поступило в хабаровский аэропорт утром во вторник. Были эвакуированы персонал и пассажиры.

"Всего были эвакуированы около 500 человек, люди ждали завершения проверки на улице. Никаких угроз не выявлено, однако ложные сообщения о взрывных устройствах привели к задержке четырех рейсов", - сказал представитель аэропорта.

Самолеты вовремя не отправились в Чумикан (Хабаровский край), в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. "В настоящее время заканчивается посадка пассажиров этих рейсов, рейсы готовятся к отправлению", - сказали в аэропорту.

Сообщения об угрозе, после которых проводится эвакуация и задерживаются рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация пока не подтверждалась.

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