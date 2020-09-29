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Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост - СМИ

09:20 29.09.2020 Источник: РБК

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю. К Васильеву нет претензий со стороны администрации президента, причина — в возрасте главы республики (в августе ему исполнился 71 год) и определенных проблемах со здоровьем, сказали оба собеседника РБК.

По их словам, Васильев и сам хотел бы покинуть свой пост. В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК.

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