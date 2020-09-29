Совет будущему президенту США по поводу России дал Михаил Горбачев
09:32 29.09.2020 Источник: Lenta.ru
Бывший президент СССР Михаил Горбачев дал совет победителю президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, совет по поводу России. Его слова передает The Times.
В первую очередь Горбачев посоветовал будущему президенту США провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Ситуация очень тревожная. «Каким бы ни был результат выборов, нам необходимо возобновить диалог, чтобы выйти из этого застывшего состояния», — сказал он.
По мнению бывшего советского президента, Россия и США должны провести «второй Рейкьявик», чтобы не допустить возобновления ядерной гонки. Он отметил, что сильный импульс для диалога необходим с обеих сторон, а также подчеркнул, что нынешняя мировая политика движется в опасном направлении и напоминает подготовку к настоящей войне.
Саммит в Рейкьявике состоялся 11—12 октября 1986 года. На нем Михаил Горбачев, бывший тогда генсеком ЦК КПСС, встретился с Рональдом Рейганом, занимавшим пост президента США. Встреча прервалась без подписания каких-либо документов, однако она считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям. Lenta.Ru
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