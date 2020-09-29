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НОВОСТИ

Правительство Подмосковья рассматривает запрос о проверке конституционности антикоронавирусных мер

09:17 29.09.2020

В правительство Московской области 28 сентября 2020 года поступил запрос Конституционного Суда РФ о проверке конституционности положений постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области".

Запрос рассматривается в установленном законом порядке, по итогам рассмотрения в Конституционный суд РФ будет направлена официальная позиция, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Полагаем, что постановление губернатора Московской области № 108-ПГ принято губернатором Московской области в пределах предоставленных полномочий, соответствует актам большей юридической силы, прав и законных интересов граждан и юридических лиц не нарушает, - добавила пресс-служба. - Отмечаем, что ранее постановление губернатора Московской области № 108-ПГ было предметом проверки на соответствие действующему законодательству. И согласно решениям Московского областного суда признано соответствующим закону".

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