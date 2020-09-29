Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует - Президент Алиев
19:20 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие Турции в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха.
"Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости", - заявил он во вторник в прямом эфире телеканала "Россия-1". По его словам, роль Турции носит исключительно "стабилизирующий характер" в регионе. "Турция - это наша братская страна и наш союзник, - продолжил президент Азербайджана. - Она оказывает нам только моральную поддержку, и мы благодарны ей за солидарность".
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