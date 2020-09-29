Израиль готов к переговорам с Палестиной на основе плана Трампа
20:30 29.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник о готовности вести консультации об урегулировании конфликта с палестинцами на основе мирного плана президента США Дональда Трампа.
"Я был бы готов вести переговоры на основе плана Трампа по окончательному завершению нашего конфликта с палестинцами", - сказал он, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Неделя высокого уровня ГА в этом году проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
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