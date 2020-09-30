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НОВОСТИ

ЕС обяжет крупные интернет-компании делиться данными о клиентах с конкурентами - FT

17:12 30.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Евросоюз обяжет крупные интернет-компании делиться данными о клиентах с конкурентами. Об этом сообщает газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с данным документом.

Он, как ожидается, будет подготовлен до конца года и станет первым в сфере регулирования интернета за последние двадцать лет. В проекте также предполагается запретить технологическим гигантам пользоваться льготами в отношении собственных услуг на их сайтах или платформах в ущерб конкурентам, предварительно устанавливать собственные приложения на гаджеты или заставлять другие компании устанавливать их программное обеспечение.  Говорит Москва

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