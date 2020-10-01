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Экспертов ОЗХО приглашают в России для работы по инциденту с Навальным

19:15 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянное представительно России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложило в четверг направить экспертов Технического секретариата для взаимодействия с российскими специалистами по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства РФ при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе, - сообщила дипломат. - Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик".

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