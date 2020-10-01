УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30%, но без болельщиков гостевых команд

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадионов на играх национальных команд и еврокубков. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

УЕФА отмечает, что окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти. При этом болельщики гостевых команд по-прежнему не будут допущены на трибуны.