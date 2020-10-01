В столице открылся 42_й Московский международный кинофестиваль

20:50 Источник: Интерфакс

Председатель жюри основного конкурса режиссер Тимур Бекмамбетов и Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова объявили об открытии 42-го Московского международного кинофестиваля.

Торжественная церемония открытия проходит в театре "Россия" в четверг вечером, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Ведущий церемонии актёр Алексей Агранович обращаясь к зрителям отметил, что в этом году фестиваль будет посвящён только кинематографу. "42-й фестиваль останется в памяти каждого из нас, он будет самым непохожим на все фестивали. Это будет самый деловой, самый дисциплинированный фестиваль", - сказал он.

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского "Верю. Константин Станиславский" Московского международного кинофестиваля во время церемонии был вручён народной артистке РСФСР Крючковой.

В основном конкурсе ММКФ - 13 фильмов, из них четыре российских.