Собянин сказал, при каких условиях школьники вернутся с осенних каникул
21:30 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возврат детей в школы с продленных осенних каникул в Москве 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации в городе. Об сообщил в четверг в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.
"Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, вернутся ли дети в школы после осенних каникул 19 октября. Мэр отметил, что волна коронавируса в столице нарастает.
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