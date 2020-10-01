Собянин сказал, при каких условиях школьники вернутся с осенних каникул

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возврат детей в школы с продленных осенних каникул в Москве 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации в городе. Об сообщил в четверг в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, вернутся ли дети в школы после осенних каникул 19 октября. Мэр отметил, что волна коронавируса в столице нарастает.