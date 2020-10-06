Нобелевская премия по физике присуждена за исследование черных дыр
13:15 06.10.2020 Источник: Lenta.ru
Нобелевскую премию по физике за 2020 год вручат Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гезу за исследования черных дыр, сообщается на сайте премии.
Сумма Нобелевской премии по каждой из категорий в текущем году увеличена на 1 миллион шведских крон (более 111 тысяч долларов) и составит 10 миллионов шведских крон (свыше 1,1 миллиона долларов), что связано с укреплением финансового положения Нобелевского фонда. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), примет новые форматы, предполагающие, вероятно, присутствие ограниченного числа гостей, социальное дистанцирование и привлечение зарубежных консульств и представительств для награждения номинантов, которые не смогут лично присутствовать на мероприятии. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 14:12 06.10.2020
- Захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены
- 14:08 06.10.2020
- Росатом присоединился к Глобальному договору ООН
- 14:00 06.10.2020
- Чавушоглу назвал визит в Баку знаком солидарности с Азербайджаном
- 13:39 06.10.2020
- Сбербанк переведет до 70% офисных сотрудников на удаленный режим работы
- 13:32 06.10.2020
- Проблемы со здоровьем есть более чем у половины детей в РФ - Минпросвещения
- 13:25 06.10.2020
- В подмосковном парке "Патриот" снова начинает работать госпиталь для пациентов с COVID-19
- 13:16 06.10.2020
- В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам
- 13:05 06.10.2020
- Асад назвал Эрдогана "главным подстрекателем" конфликта в Карабахе
- 13:00 06.10.2020
- В Кремле заявили об отсутствии новой информации для комментариев в деле Навального
- 12:32 06.10.2020
- Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет увеличилась более чем на 4,5 года - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать