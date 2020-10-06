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НОВОСТИ

Нобелевская премия по физике присуждена за исследование черных дыр

13:15 06.10.2020 Источник: Lenta.ru

Нобелевскую премию по физике за 2020 год вручат Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андреа Гезу за исследования черных дыр, сообщается на сайте премии.

Сумма Нобелевской премии по каждой из категорий в текущем году увеличена на 1 миллион шведских крон (более 111 тысяч долларов) и составит 10 миллионов шведских крон (свыше 1,1 миллиона долларов), что связано с укреплением финансового положения Нобелевского фонда. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, намеченная на 10 декабря в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия), примет новые форматы, предполагающие, вероятно, присутствие ограниченного числа гостей, социальное дистанцирование и привлечение зарубежных консульств и представительств для награждения номинантов, которые не смогут лично присутствовать на мероприятии.  Lenta.Ru

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