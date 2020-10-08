Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
15:14 08.10.2020
В различных странах мира власти предпринимают самые разные действия для того, чтобы ограничить распространение коронавируса. Ограничения вводятся, в частности, на работу развлекательных учреждений. В частности, около 30 различных городов Евросоюза и Азии, а также 11 штатов Соединенных Штатов Америки ограничили работу баров и ночных клубов.
В результате, например, в Брюсселе (Бельгия), Сеуле (Южная Корея) и Париже (Франция) ночные развлекательные заведения не смогут работать не менее 14 дней, а возможно даже месяц. По данным СМИ, в Париже ночные заведения закрыты с 6 октября, причем до недавнего времени они прекращали работать в 22.00. Во французской Ницце также решено прекратить работу ночью общественных питейных заведений, а во всем городе запрещены покупка и употребление алкоголя в общественных местах после 20.00. Планируется, что с 8 октября в Брюсселе закроются не только ночные клубы, но и бары. А в Сеуле такие заведения закрыты еще с 9 мая и повторные ограничения были продлены 19 августа. В Швеции бары и кафе смогут принимать посетителей только до 24.00, в Черногории же они будут закрываться до 22.00.
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