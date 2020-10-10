КНДР попросила иностранцев не посещать мероприятия в честь годовщины ТПК - Рёнхап

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в этом году не пригласила представителей иностранных посольств и международных организаций на военный парад и другие мероприятия, посвященные отмечаемой в субботу 75-й годовщине создания Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на дипломатические источники в Пхеньяне.

"МИД Северной Кореи также попросил иностранцев в эти дни воздержаться от поездок по городу на автомобилях и любом другом транспорте, не фотографировать участвующую в параде военную технику", - отмечает агентство. По его данным, соответствующую ноту МИД разослал в посольства и представительства международных организаций в четверг. Рёнхап отмечает, что ограничения, вероятно, связаны с противоэпидемическими мерами.

Рёнхап также сообщает, что военный парад, вероятно, прошел в Пхеньяне на центральной площади имени Ким Ир Сена ранним утром. Иностранные эксперты ранее предположили, что на нем КНДР может продемонстрировать новые стратегические вооружения, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Министерство объединения Республики Корея в четверг распространило сообщение, в котором отметило, что на параде "могут быть показаны межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты подводных лодок". Ведомство отмечает, что такие шаги ставят целью привлечь внимание к КНДР мирового сообщества, занятого сейчас более насущными проблемами.

В своем новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что в этом году страна покажет миру "новое стратегическое оружие", одновременно выразив недовольство отсутствием прогресса в диалоге по денуклеаризации с США.