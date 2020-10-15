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В отрасли сообщили о закрытии в России 60% турагентств

17:12 15.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В отрасли сообщили о закрытии в России 60% турагентств из-за коронавируса. Большая часть из них приходится на регионы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов. По его информации, работы лишились несколько сотен тысяч человек.

«Больше половины турагентств закрылись, а это сотни тысяч людей. Процентов 35-40% турагентств осталось. Полноценное агентство не может работать на удалёнке, нужен правильный офис. Нужно платить зарплату, платить аренду — не у всех хватило денег на полгода, а это уже длится больше. Как только восстановится ситуация, я думаю, восстановятся и турагентства.

В основном пострадали регионы. Первые полёты, которые открылись в Турцию, начались из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Очень много было полётной программы из Уфы, Нижнего Новгорода, Казани и так далее. У людей и так страх перед коронавирусом, плюс ещё, чтобы улететь на отдых, нужно из Казани добраться до Москвы, а это накладывает экономические обязательства».

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что после первой волны коронавируса на рынок не вернулись около 4 тысяч туристических агентств. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что люди игнорируют акции. Они стали бронировать туры за короткий срок до отлёта, опасаясь введения ограничительных мер.

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