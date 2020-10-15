Отлученный от церкви схимонах Сергий открыл новый храм на Урале на 4 тыс. человек

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) открыл на территории своевольно удерживаемого им Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области новый храм - в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В нем одновременно смогут находиться до 4 тыс. человек, сообщил Романов в видеозаписи, опубликованной на Youtube-канале его пресс- секретаря Всеволода Могучего.

"Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с деревянного маленького храма, в котором вмещались человек 30-40. Сейчас он может вместить 4 тыс. человек. Я благодарю вас за ваши труды. <...> Желаю вам всем быть подобными царской семье Николая II. Живите по- царски", - сказал он, обращаясь к собравшимся прихожанам.

Согласно видеозаписи, на богослужении экс-схиигумена присутствовали десятки человек.

Отлученный от церкви Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений несмотря на лишение сана.