0
0
96
НОВОСТИ

Армия США получит гиперзвуковые ракеты в 2023 году - Пентагон

22:00 15.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Пентагоне заявили о планах поставок гиперзвуковых ракет армии США в 2023 году. Их получат сухопутные силы и флот, сообщил во время видеовыступления министр обороны Марк Эспер.

При этом в Twitter издания DefPost появились изображения гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования, на каждом из них планируют размещать по три пусковых контейнера. Уточняется, что система предназначена для подавления вражеских целей в любой точке мира за один час.

В 2018 году Владимир Путин рассказал о создании в России комплекса «Авангард», который способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность и на гиперзвуковой скорости. Серийное производство боевых блоков началось в том же году. Первый полк, оснащённый «Авангардом», заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 15.10.2020
Армия США получит гиперзвуковые ракеты в 2023 году - Пентагон
0
35
15:12 15.10.2020
Сергей Шойгу написал книгу
0
114
09:05 15.10.2020
ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения на случай ядерной войны - Bild
0
143
17:00 14.10.2020
США проведут в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия
0
237
16:00 13.10.2020
В воинской части в Крыму застрелен военнослужащий - источник
0
379
10:05 13.10.2020
Норвегия решила возобновить работу военно-морской базы, где располагались подводные лодки НАТО - СМИ
0
388
18:50 09.10.2020
Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
0
728
23:40 08.10.2020
Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
0
752
18:40 08.10.2020
Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
0
645
22:15 07.10.2020
Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
0
742

Возврат к списку