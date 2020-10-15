Армия США получит гиперзвуковые ракеты в 2023 году - Пентагон
22:00 15.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Пентагоне заявили о планах поставок гиперзвуковых ракет армии США в 2023 году. Их получат сухопутные силы и флот, сообщил во время видеовыступления министр обороны Марк Эспер.
При этом в Twitter издания DefPost появились изображения гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования, на каждом из них планируют размещать по три пусковых контейнера. Уточняется, что система предназначена для подавления вражеских целей в любой точке мира за один час.
В 2018 году Владимир Путин рассказал о создании в России комплекса «Авангард», который способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность и на гиперзвуковой скорости. Серийное производство боевых блоков началось в том же году. Первый полк, оснащённый «Авангардом», заступил на боевое дежурство в декабре 2019-го. Говорит Москва
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