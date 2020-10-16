Крейсер ТОФ "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщила в пятницу пресс- служба ТОФ.

"Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, крейсер провел артиллерийскую стрельбу, в ходе которой огнем 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 поразил сбрасываемую парашютную мишень. <...> Далее корабль применил артиллерийские установки АК-630 для уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства", - сообщила пресс-служба.

Проведение учения обеспечивали три высотных истребителя- перехватчика МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Кроме того, в пятницу экипаж крейсера в обеспечении корвета "Громкий" провел учения по ракетной атаке надводного корабля условного противника. Во время этих учений экипаж отработал весь алгоритм действий без фактического пуска крылатой ракеты.