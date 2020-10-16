Основы нравственности будут важнее международных договоров - СМИ
11:32 16.10.2020 Источник: Ведомости
Правила международных договоров, касающиеся семейного законодательства, не будут применяться в России, если их трактовка будет противоречить не только Конституции, но и «основам правопорядка и нравственности». Это положение позволит избежать регистрации в России однополых браков, заключенных за рубежом, поясняет источник «Ведомостей».
Внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России подобных правил международных договоров предложил президент России Владимир Путин, проект внесен им в Госдуму вечером 14 октября. Президентская поправка должна привести положения семейного законодательства в соответствие с обновленной статьей 79 Конституции, которая не допускает применения в России решений межгосударственных органов, основанных на противоречащих Конституции России трактовках международных договоров, сказано в пояснительной записке.
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