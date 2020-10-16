Хабаровчане вышли на 98-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

18:40 Источник: Эхо Москвы

Жители Хабаровска вышли на 98-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Они собрались этим вечером у здания областного правительства. Сотрудники полиции, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», предупредили, что акция не согласована, однако разгонять ее не стали. Число участников акции не уточняется. Жители региона выходят на акции в поддержку бывшего губернатора уже четвертый месяц. Эхо Москвы