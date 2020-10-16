Хабаровчане вышли на 98-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
18:40 16.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Жители Хабаровска вышли на 98-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Они собрались этим вечером у здания областного правительства. Сотрудники полиции, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», предупредили, что акция не согласована, однако разгонять ее не стали. Число участников акции не уточняется. Жители региона выходят на акции в поддержку бывшего губернатора уже четвертый месяц. Эхо Москвы
Новости
- 20:00 16.10.2020
- США практически исчерпали возможности для санкционного давления на РФ - помощник Трампа
- 19:40 16.10.2020
- Россия поддержала ЦАР «мягкой и холодной силой»
- 19:20 16.10.2020
- Белорусские силовики грозятся стрелять в протестующих - СМИ
- 18:00 16.10.2020
- Рогозин пообещал открыть зоопарк на Байконуре
- 17:32 16.10.2020
- Глава Twitter признал неверной блокировку публикации о переписке сына Байдена
- 17:12 16.10.2020
- Канцлер Австрии пригрозил Турции санкциями ЕС из-за провокаций против Греции и Кипра
- 17:00 16.10.2020
- Турция на учениях сбила тремя ракетами С-400 три цели - источник
- 16:32 16.10.2020
- Город в Китае экстренно вакцинируют от коронавируса - СМИ
- 16:20 16.10.2020
- Конференция по сварке: Алюминиевая ассоциация обобщает уникальный опыт
- 16:12 16.10.2020
- Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации - БелТА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать