Впервые за 70 лет В США состоится казнь женщины, осужденной на федеральном уровне

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст США сообщил, что в декабре впервые за 70 лет состоится казнь женщины, осужденной на федеральном уровне. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Минюста.

По данным ведомства, 8 декабря состоится казнь Лизы Монтгомери, которая насмерть задушила беременную женщину в 2004 году. Ее казнь будет проведена с помощью смертельной инъекции в штате Индиана. Как отмечает агентство Рейтер, последний раз казнь женщины, осужденной на федеральном уровне, состоялась в 1953 году.

Кроме того, 10 декабря тем же способом будет казнен Брэндон Бернард, который вместе с сообщниками убил двух чиновников в 1999 году.