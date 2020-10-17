Франция: Учителя истории убил человек со статусом беженца и разрешением на проживание

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступник, который убил учителя истории близ Парижа, имел статус беженца и разрешение находиться во Франции до 2030 года. Об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар.

Он отметил, что преступление совершил "российский гражданин чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года, имевший статус беженца, он не был в поле зрения правоохранительных служб". По словам прокурора, подозреваемый получил 4 марта от французских властей разрешение на проживание в стране до 2030 года.

Рикар также подтвердил, что под стражей в настоящий момент по этому делу находятся 9 человек. "Два человека сами обратились в комиссариат, чтобы сообщить, что недавно имели контакты с подозреваемым", - добавил прокурор. По его словам, установлено также, что "этот человек просил учеников школы показать ему учителя истории".

"В его телефоне обнаружена фотография жертвы, сделанная до преступления", - пояснил Рикар.

6 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре Франции. Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. В ходе расследования уже задержаны девять человек, включая родственников убийцы.

Согласно данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса. Он жаловался в связи с этим в комиссариат полиции.