После встречи с коллегами из ЕС глава МИД Швеции находится в изоляции и работает из дома
17:20 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде после встречи с коллегами из ЕС находится в изоляции и работает из дома до получения результата теста на коронавирус. Об этом в субботу сообщает телеканал Эс-Вэ-Тэ.
"Министр иностранных дел Анн Линде присутствовала на встрече министров иностранных дел ЕС в начале этой недели. Во встрече также участвовал министр иностранных дел Австрии, вчера у него [обнаружили] положительный результат на COVID-19. Министр иностранных дел [Швеции] чувствует себя хорошо, у нее нет симптомов, но она работает из дома, пока не получит отрицательный результат теста", - сообщила телеканалу пресс-секретарь Клара Ватмани.
Как сообщила в субботу в своем "Твиттере" глава МИД Бельгии Софи Вильмес, она также заразилась новым коронавирусом.
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