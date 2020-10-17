Проспекту "Небесной сотни" в Одессе вернут прежние название - мэр
18:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии в городе вернут прежние названия, которые были изменены в рамках реформы декоммунизации. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".
"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. <...> У нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал Труханов. При этом он напомнил, что эти улицы ранее были переименованы решением бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.
По словам Труханова, для возвращения старых названий есть все законные основания. В частности, отметил он, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. "То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - добавил мэр.
Проспект Жукова сейчас носит имя "Небесной сотни", которое ему дал бывший губернатор области Саакашвили.
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