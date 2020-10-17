0
0
0
НОВОСТИ

Проспекту "Небесной сотни" в Одессе вернут прежние название - мэр

18:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии в городе вернут прежние названия, которые были изменены в рамках реформы декоммунизации. Об этом он сообщил в "Фейсбуке".

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. <...> У нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал Труханов. При этом он напомнил, что эти улицы ранее были переименованы решением бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.

По словам Труханова, для возвращения старых названий есть все законные основания. В частности, отметил он, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. "То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - добавил мэр.

Проспект Жукова сейчас носит имя "Небесной сотни", которое ему дал бывший губернатор области Саакашвили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:45 17.10.2020
Фурсин: Компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удаленку
0
120
17:20 17.10.2020
После встречи с коллегами из ЕС глава МИД Швеции находится в изоляции и работает из дома
0
143
17:10 17.10.2020
Франция: Учителя истории убил человек со статусом беженца и разрешением на проживание
0
161
16:40 17.10.2020
Российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе - ﻿посол РФ в США
0
192
16:20 17.10.2020
В Молдавии к президентским выборам напечатают более 88 тыс. бюллетеней на русском языке
0
187
15:20 17.10.2020
В Киргизии 20 декабря проведут повторные выборы в парламент - ЦИК
0
247
15:10 17.10.2020
Причины отказа РФ от предложений Вашингтона по СНВ-3 США намеренно искажают - посол РФ
0
325
14:40 17.10.2020
На конец октября прорабатывается рабочий визит Лаврова в Сербию - дипведомство РФ
0
283
14:20 17.10.2020
Четыре журналиста задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста женщин и студентов
0
301
13:45 17.10.2020
Около сотни участниц марша в центре Минска скандируют "Заберите Сашу, отпустите Машу!"
0
421

Возврат к списку