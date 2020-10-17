На 82-м году жизни умерла праправнучка Пушкина, профессор Галина Усова
19:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Праправнучка поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова умерла на 82-м году жизни в городе Мичуринске Тамбовской области, где она долгие годы жила и работала. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.
"Да, Галина Северьяновна [Усова] ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска", - сообщил Галкин.
Усова является прапраправнучкой великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Бояре Пушкины достраивали крепость Козлов (ныне Мичуринск) и руководили гарнизоном в 1650-е годы, потом Тамбовщина стала местом проживания друзей и родных А.С. Пушкина. В недалеком от Козлова селе Коренёвщина Липецкой округи в ХVIII веке жили прадед великого поэта капитан А. Ф. Пушкин и его жена С. Ю. Пушкина из рода Ржевских, здесь родилась бабушка великого поэта Мария Алексеевна Пушкина, в замужестве Ганнибал.
Сама Усова родилась в Архангельске в 1938 году. В 1957 году она поступила в Плодоовощной института (ныне - Мичуринский ГАУ), где на протяжении всей своей жизни занималась научными исследованиями по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов. Усова является одним из авторов "Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы", имеет звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.
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