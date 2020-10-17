В число лауреатов национальной премии "Голос спорта" вошли Гомельский, Гусев и Губерниев

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) в субботу назвала лучших в профессии. Торжественная церемония вручения национальной премии "Голос спорта" прошла в Олимпийском комитете России.

Дмитрий Губерниев стал обладателем премии имени Алексея Буркова "Лучший комментатор по олимпийским видам спорта", Денис Казанский - премии имени Вадима Синявского "Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК", Константин Генич - премии имени Владимира Перетурина "Лучший футбольный комментатор". Специального приза "Сила в движении", учрежденного футбольным клубом "Динамо" (Москва) в поддержку как начинающих спортивных комментаторов, так и ее самых ярких представителей, совместным решением "Динамо" и РАСК был удостоен Юрий Розанов.

Лауреатом премии Евгения Майорова "За лучший репортаж" стал Роман Скворцов, премию Николая Озерова "Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций" получил Сергей Курдюков, Анна Дмитриева и Александр Метревели стали обладателями премии Сергея Гимаева "Лучший парный репортаж". Лауреатами "Голоса спорта" также стали Елизавета Кожевникова (премия Нины Ереминой "Женский голос спорта") и Сергей Кривохарченко (премия Владимира Маслаченко "Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ").

Специальный приз в память о трагически погибшем в этом году олимпийском чемпионе, спортивном комментаторе Александре Иваницком от РАСК и ОКР был вручен его внучке Анне Иваницкой. Именем Иваницкого была названа премия "Голос спорта - страна", лауреатом которой стал представитель телекомпании "Ямал-регион" Андрей Адамов. Комментатор телеканала "Матч ТВ" Алексей Попов выиграл в номинации "Народный комментатор", специальный приз "Голос профессии" за заслуги был вручен Владимиру Гомельскому, премии "Признание" за высокие профессиональные достижения был удостоен Виктор Гусев.