Глава Гидрометцентра рассказал об аномальной теплой погоде в Якутии и на Камчатке
09:15 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура выше нормы на 12-14 градусов прогнозируется на севере Якутии и Камчатке в ближайшие дни, а в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов (СЗФО и ЦФО) ожидается аномально прохладная погода в середине недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Есть регионы, в которых тепло невероятное. Температура выше нормы на 12-14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе. Это самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии. Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения, например, на севере Якутии от ноля до минус четырех градусов", - сказал он.
По словам Вильфанд, аномально прохладная погода на следующей неделе прогнозируется в регионах СЗФО и ЦФО. "Там температура на один-два градуса ниже нормы будет в середине недели", - добавил метеоролог.
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