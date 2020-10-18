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НОВОСТИ

Израиль и Бахрейн подпишут декларацию об установлении дипотношений

12:30 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместная декларация об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном, а также ряд соглашений, способствующих развитию двусторонних связей, будут подписаны в ходе визита 18 октября израильской делегации в Манаму. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства.

"Исторический визит сегодня, когда делегация высокопоставленных правительственных [израильских] чиновников отправляется в Манаму для подписания соглашений, способствующих развитию отношений, включая совместную декларацию об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном", - говорится в сообщении. Как сообщило ранее государственное израильское радио "Кан", официальная израильская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата в сопровождении американских представителей во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным вылетела в воскресенье первым в истории авиарейсом из Израиля в Бахрейн для продвижения нормализации отношений и экономического сотрудничества между двумя ближневосточными странами.

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