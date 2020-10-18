Америка грозит санкциями всем, кто будет продавать оружие Ирану
18:32 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты готовы ввести санкции против физических и юридических лиц, связанных с поставками вооружений Ирану или закупкой оружия у него. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"США готовы задействовать свои полномочия, чтобы ввести санкции в отношении любых физических или юридических лиц, которые вносят существенный вклад в поставку, продажу или передачу обычных вооружений Ирану или из Ирана, равно как и тех, кто обеспечивает техническую подготовку, финансовую поддержку и услуги, другое содействие, связанное с этими вооружениями", - отмечается в тексте.
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