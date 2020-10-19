На своих митингах Трамп призывает к экстремизму, считает губернатор штата Мичиган
07:50 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер считает, что президент США Дональд Трамп на своих митингах призывает экстремистов совершать преступления, подобные раскрытому сговору с целью ее похищения и убийства. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала Эн-би-си.
Ранее в этом месяце власти США задержали не менее 14 человек по обвинению в подготовке похищения Уитмер и других официальных лиц. По сведениям американских СМИ, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением нового коронавируса. С критикой некоторых из таких мер и самой Уитмер в последние дни не раз выступал президент США. Трамп, в частности, неоднократно заявлял, что Уитмер следует "посадить под замок".
"Вызывает все большую тревогу то, что президент США через десять дней после раскрытия заговора с целью похитить меня, устроить суд надо мной и казнить снова подстрекает и провоцирует подобные акты внутреннего терроризма, - полагает губернатор. - Это неправильно. С этим следует покончить. Это опасно не только для меня и моей семьи, но и для должностных лиц повсюду, которые делают свою работу и пытаются защитить соотечественников".
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