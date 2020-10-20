Почти в половине субъектов РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 41 субъекте России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привился каждый четвертый россиянин (26,5%), общее число привитых в стране составило более 38,9 млн человек.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.