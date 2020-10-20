Почти в половине субъектов РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ
09:05 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 41 субъекте России, сообщается во вторник на сайте ведомства.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что от гриппа привился каждый четвертый россиянин (26,5%), общее число привитых в стране составило более 38,9 млн человек.
Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.
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