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Почти в половине субъектов РФ зафиксировано превышение порогов заболеваемости ОРВИ

09:05 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 41 субъекте России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 41 субъекте Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от гриппа привился каждый четвертый россиянин (26,5%), общее число привитых в стране составило более 38,9 млн человек.

Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.

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