США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин
16:12 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США готовят "цветную" революцию в Молдавии в случае победы Игоря Додона на выборах президента.
"Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", - подчеркнул Нарышкин. Текст его заявления во вторник распространило пресс-бюро СВР.
"Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям", - отметил Нарышкин. Он подчеркнул, что дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". "Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами", - отметил глава СВР.
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