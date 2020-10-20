США готовят "цветную" революцию после выборов президента в Молдавии - Нарышкин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США готовят "цветную" революцию в Молдавии в случае победы Игоря Додона на выборах президента.

"Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", - подчеркнул Нарышкин. Текст его заявления во вторник распространило пресс-бюро СВР.

"Оценивая шансы И. Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям", - отметил Нарышкин. Он подчеркнул, что дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". "Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами", - отметил глава СВР.