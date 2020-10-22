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В России впервые с 24 июня вылечились после коронавируса более 11 тысяч человек за сутки

11:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 15 971, общее количество заразившихся выросло до 1 463 306. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня составляет 1,1%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России 11 428 - это максимум с 24 июня, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности в стране уже вылечились 1 107 988 пациентов, или 75,7% инфицированных.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 290 против 317 днем ранее. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего от инфекции умерли 25 242 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

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