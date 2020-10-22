Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
17:00 22.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Топ-10 самых матерящихся городов России возглавил город Дно Псковской области. Исследования проводили на основании частоты употребления нецензурной лексики в соцсетях и мессенджерах.
На втором месте Краснодар. Москва заняла третью строчку. За столицей следуют Калининград, Петербург, Анапа и Мурманск.
В агентстве «Интериум», которое проводило исследование, отмечают, что все города за год увеличили количество матерных слов на страницах в соцсетях на 91%. Говорит Москва
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