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Власти Польши объявили всю территорию страны "красной зоной" по коронавирусу

13:20 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся территория Польши с субботы будет считаться "красной зоной" с высокими показателями в области распространения коронавируса и вытекающими из этого ограничениями. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Вся Польша с завтрашнего дня становится "красной зоной", - сказал он.

В августе власти Польши решили использовать региональный принцип реагирования на распространение коронавируса. Тогда была введена система зон трех цветов. "Красная зона" - регионы, где зафиксировано большое число заражений и вводятся серьезные ограничения, "желтая зона" - с менее жесткими мерами и "зеленая зона", где эпидемическая ситуация относительно стабильная. С прошлой субботы к "желтой зоне" по решению правительства относится вся территория республики. Во всех зонах введен повсеместный масочный режим.

На данный момент в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 228 тыс., 4,1 тыс. заразившихся умерли, более 105 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в последние две недели быстро растет и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 10 тыс. заболевших в день. В пятницу был зафиксирован очередной максимум - за сутки выявили 13 632 новых случая заражения.

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