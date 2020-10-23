Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" инвестируют в компанию "Еаптека"

13:40

Сбербанк и Группа компаний "Р-Фарм" объявили о подписании соглашения о совместной покупке пакета акций компании "Еаптека" и инвестициях в ее развитие. В рамках сделки Сбербанк и "Р-Фарм" после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин.

Основная цель создания экосистемы Сбера - развитие сервисов в интересах каждого человека и высокие стандарты качества обслуживания. В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения. Сегодня сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения. Появление в этом ряду современной цифровой аптеки - последовательный шаг по развитию СберЗдоровья.

Лекарства от "Еаптеки" гарантируют качество продукта и надежную защиту от контрафакта в интересах обеспечения здоровья каждого клиента. "Еаптека" - один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса является самым широким на российском рынке - на сегодняшний день для покупки доступно около 70 000 товаров, ежемесячное число активных пользователей "Еаптеки" составляет более 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд руб. с учетом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение - 158%.

Компания будет осуществлять деятельность под брендом "Сбер Еаптека". Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

Сбер и "Еаптека" приступили к реализации совместных инициатив по продвижению сервиса. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция "Еаптеки" в экосистему Сбера. Продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм, а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы Сбера. Совместная интеграция фармацевтических продуктов "Еаптеки" с сервисами СберЗдоровья позволит клиенту получить необходимые качественные лекарства в дополнение к грамотной медицинской консультации. При регистрации в сервисах "Еаптеки" будет доступно использование Сбер ID, а в дальнейшем клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».

"Здоровье - главная ценность для любого человека, и задача СберЗдоровья - создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости, - подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - У нас уже есть услуги телемедицины, запись к врачу, вызов врача на дом. Сегодня Сбер объявляет о важнейшей цели - обеспечении наших клиентов качественными лекарствами. Мы рады, что в качестве нашего партнера выступает группа компаний "Р-Фарм" и вместе мы инвестируем в такую сильную компанию, как Еаптека. Сервисы "Еаптеки" гарантируют возможность получить надежные и проверенные лекарственные препараты. В "Еаптеке" работает большой штат высококвалифицированных фармацевтов, и у компании есть все необходимые компетенции, чтобы при нашей совместной поддержке стать лидером рынка".

"Пандемия коронавирусной инфекции обострила тренд на тотальную цифровизацию и бесконтактные сервисы, - заметил председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик. - Можно смело сказать, что настало время "еаптек" - новой экономической модели, которая масштабно преобразует будущее сферы продаж лекарств и медицинской продукции. В ближайшие четыре-пять лет вместе с "Еаптекой" мы планируем занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств, а также сделать большой шаг в сторону обеспечения всех жителей нашей страны широким ассортиментом доступных лекарственных препаратов. Убежден, что "Еаптека" прекрасно дополнит технологическую экосистему Сбера для улучшения жизни людей".

"Сбер и "Р-Фарм" - влиятельнейшие игроки в своих отраслях, - отметил основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин. - Сбер - сильнейший технологический лидер, которого знают и которому доверяют. ʺР-Фармʺ обладает глубокой профильной экспертизой и опытом производства лекарственных препаратов как в России, так и за рубежом, это своего рода стандарт качества для других участников рынка. Сотрудничество с такими партнерами вдохновляет нас и открывает новые возможности для реализации нашего видения развития компании".

"Еаптека" была основана в 2011 году и на сегодняшний день представляет собой одну из крупнейших в России интернет-аптек, работающую более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис "Еаптека" в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Ежедневно "Еаптека" выполняет 10 000 заказов.

Отдел приема заказов и служба поддержки клиентов компании работают круглосуточно без выходных. Доставка осуществляется 24/7, ее можно оформить со склада на дом или забрать заказ самовывозом в одной из 100 аптек фармацевтической сети "Еаптека" или в любой из 1000 партнерских аптек. Мобильное приложение компании, которое включает возможность консультации в чате с фармацевтом, входит в топ-3 в разделе "Медицина" в AppStore.

"Еаптека" сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами. Больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих поддержания холодовой цепи в процессе хранения и доставки).