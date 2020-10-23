Новый энергоблок Ленинградской АЭС выдал первые киловатт-часы в единую энергосистему страны

13:45

На Ленинградской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Росатома) состоялось первое включение в сеть энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

"Энергоблок № 6 Ленинградской АЭС впервые синхронизирован с сетью и выдал электроэнергию в единую энергосистему России. Это значимое событие, как для самого блока, так и для страны. В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна - это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально-контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая - еще более важная веха - первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию. Сегодня страна получила еще один блок мощностью 1200 МВт и укрепила свой авторитет передовой державы в области ядерной энергетики", - отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации Росатом Александр Локшин.

"Новый энергоблок был включен в единую энергосистему и прошел испытания на электрической мощности 240 МВт. Впереди - этап опытно-промышленной эксплуатации - ступенчатое освоение мощности реактора до 100%. На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности", - подчеркнул генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров.

Синхронизации и первому включению энергоблока № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 в единую энергосистему страны предшествовал этап энергетического пуска, который включал в себя большой объем работ и испытаний, проверку готовности основного оборудования и систем энергоблока к этапам освоения не только тепловой, но и электрической мощности, поэтапный подъем тепловой мощности реакторной установки от 1% до 35% от номинальной. Именно этот уровень тепловой мощности позволил включить турбогенератор в сеть и начать выработку и передачу электроэнергии в единую энергосистему страны.

После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией. Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.