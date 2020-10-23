0
0
172
НОВОСТИ

Столтенберг не ответил, может ли Турция как член НАТО перебрасывать исламистов в Карабах

19:20 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, является ли допустимым для страны - члена альянса поведение Турции, которая, по многим заявлениям, перебрасывает боевиков- исламистов из Сирии в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе. Такой вопрос был задан Столтенбергу в пятницу на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны НАТО.

В ответ на него генсек НАТО сказал: "Мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 23.10.2020
Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений
0
24
20:00 23.10.2020
Суд в Подмосковье приговорил к 6 годам студента, планировавшего расстрел однокурсников
0
94
18:40 23.10.2020
Заседание суда по иску о ликвидации церкви Виссариона состоится 26 октября
0
181
18:00 23.10.2020
Польша приостановила транзит российской нефти
0
341
17:32 23.10.2020
Проект цифрового рубля многообещающий для экономики России - Набиуллина
0
264
17:12 23.10.2020
Алиев заявил об освобождении ряда населенных пунктов в 4 районах вокруг Нагорного Карабаха
0
275
17:00 23.10.2020
МО РФ вызвало военного атташе ФРГ после участия Бундесвера в отработке ядерного удара США
0
366
16:32 23.10.2020
Банк России по итогам 2020 года ожидает инфляцию в РФ в интервале 3,9-4,2%
0
291
16:12 23.10.2020
России предрекли исчезновение лекарств с рынка из-за сбоя системы маркировки
0
297
16:00 23.10.2020
ЕС заявил об искажении РФ рыночных механизмов в экономике и пригрозил пошлинами
0
346

Возврат к списку