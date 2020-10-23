Столтенберг не ответил, может ли Турция как член НАТО перебрасывать исламистов в Карабах
19:20 23.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, является ли допустимым для страны - члена альянса поведение Турции, которая, по многим заявлениям, перебрасывает боевиков- исламистов из Сирии в зону военного конфликта в Нагорном Карабахе. Такой вопрос был задан Столтенбергу в пятницу на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны НАТО.
В ответ на него генсек НАТО сказал: "Мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться".
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