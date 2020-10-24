Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим
12:30 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим работы, чтобы граждане на фоне возросшего спроса на препараты могли покупать их без задержек, говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.
По его словам, до сих пор остаются проблемы, связанные в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.
"Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки", - сказал Мантуров.
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