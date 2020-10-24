Американцам, находящимся в Белоруссии рекомендовано запастись продуктами и лекарствами на три дня

13:35 Источник: Интерфакс

Посольство США в Минске на фоне выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской "ультиматума" властям Белоруссии рекомендовало находящимся в республике соотечественникам избегать массовых акций, а также создать как минимум трехдневный запас еды, воды и лекарств.

"На прошлой неделе был выдвинут "народный ультиматум" с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября. В случае их невыполнения в рамках ультиматума также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Там не исключают, что в этой ситуации правоохранительные органы и протестующие могут активизировать применение силы во время массовых акций.