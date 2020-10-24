В Выборгском районе предположительно убит бизнесмен Александр Петров - отец экс-пилота F1 Виталия Петрова - СМИ

19:52 Источник: Интерфакс

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружено тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова; предположительно, его застрелили, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания", - добавил источник.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Александр Петров является отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, не уточняя имя убитого, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя регионального следственного управления Сергея Сазина в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей криминалистов следственного управления и следователей отдела по городу Выборг.

Александр Петров - совладелец ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных предприятий Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.