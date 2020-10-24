В Выборгском районе предположительно убит бизнесмен Александр Петров - отец экс-пилота F1 Виталия Петрова - СМИ
19:52 24.10.2020 Источник: Интерфакс
В Выборгском районе Ленинградской области обнаружено тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова; предположительно, его застрелили, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Тело Петрова с огнестрельным ранением обнаружено по месту его проживания", - добавил источник.
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.
Александр Петров является отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.
Как сообщила пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, не уточняя имя убитого, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя регионального следственного управления Сергея Сазина в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей криминалистов следственного управления и следователей отдела по городу Выборг.
Александр Петров - совладелец ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных предприятий Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.
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