0
0
121
НОВОСТИ

Франция отзывает своего посла из Турции "для консультаций" в связи с высказываниями Эрдогана

20:05 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган позволил себе недопустимые высказывания в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона и должен изменить свой опасный политический курс. Об этом заявили в субботу в Елисейском дворце в ответ на резкий отзыв турецкого лидера о борьбе с радикальным исламом во Франции.

"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость - это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях", - цитирует представителя администрации французского лидера агентство Франс Пресс.

Он уточнил, что Елисейский дворец не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений". Сотрудник администрации проинформировал, что Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций в связи с заявлениями президента Турции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 24.10.2020
Лукашенко сообщил Помпео, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии
0
63
20:30 24.10.2020
Архиепископ Кипра признал Православную церковь Украины
0
97
20:15 24.10.2020
В Азовском море на танкере под флагом РФ произошел взрыв
0
137
19:52 24.10.2020
В Выборгском районе предположительно убит бизнесмен Александр Петров - отец экс-пилота F1 Виталия Петрова - СМИ
0
176
18:54 24.10.2020
Президент Белоруссии и глава Госдепа США провели телефонные переговоры
0
225
18:03 24.10.2020
Мэр Киева заболел коронавирусом
0
254
17:18 24.10.2020
В фильме "Франциск" фраза Папы Римского об однополых браках подана неверно - СМИ
0
352
16:08 24.10.2020
Генерал да Вилье: Турция больше не является светским государством
0
504
15:43 24.10.2020
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19
0
397
15:42 24.10.2020
Почти полмиллиона онлайн-уроков провели учителя в Москве за неделю
0
305

Возврат к списку