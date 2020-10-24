Франция отзывает своего посла из Турции "для консультаций" в связи с высказываниями Эрдогана
20:05 24.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган позволил себе недопустимые высказывания в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона и должен изменить свой опасный политический курс. Об этом заявили в субботу в Елисейском дворце в ответ на резкий отзыв турецкого лидера о борьбе с радикальным исламом во Франции.
"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Возмутительность и грубость - это не метод. Мы призываем Эрдогана изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях", - цитирует представителя администрации французского лидера агентство Франс Пресс.
Он уточнил, что Елисейский дворец не собирается устраивать "бесполезную полемику", хотя и "не допустит оскорблений". Сотрудник администрации проинформировал, что Франция отзывает своего посла в Анкаре для консультаций в связи с заявлениями президента Турции.
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