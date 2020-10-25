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Узнав про планирующуюся акцию протеста силовики блокировали центр Минска

15:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские силовики днем в воскресенье фактически блокировали центр Минска после того, как белорусская оппозиция заявила о планах по возможности собраться на площади Свободы, а также на прилегающей к ней улице Ленина.

Протестующие хотят провести акцию протеста в рамках объявленного оппозицией "народного ультиматума".

Военнослужащие внутренних войск в экипировке и со щитами перегородили проход на площадь Свободы, передает корр. ТАСС. Кроме того, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы также выставлены ограждения и досматривают сумки. На улице Немига такая же ситуация. Во дворике Генпрокуратуры в районе улицы Интернациональной также сосредоточены силовики. Перекрыт проспект Победителей от "Минск-арены" в сторону центра. Мобильные группы правоохранителей находятся в сквере около театра Оперы и балета.

Традиционно большие колонны спецтехники направлены на улицу Саперов в районе Дворца независимости (резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко). Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости даже в отдаленном районе Академии наук.

Как сообщают очевидцы, колонны протестующих начали выдвигаться из районов в центр. Некоторые протестующие держат в руке бело-красно-белый флаг, скандируют "Жыве Беларусь", "Верим, можем, победим". Силовики, пока не предпринимают каких-либо действий. Периодически по проспекту Победителей, вдоль которого выстроились демонстранты, курсируют микроавтобусы с ОМОНом. К площади Свободы прибыла спецтехника, в том числе машины "Рубеж".

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