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Здание Института Роберта Коха в Берлине пытался поджечь неизвестный - полиция

18:20 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных в ночь на воскресенье предприняла попытку поджога здания Института Роберта Коха, расположенного в столице Германии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте полиции Берлина.   

"Прошлой ночью в фасад здания, принадлежащего Институту Робера Коха, бросались зажигательные устройства. Около 02:40 (04:40 мск) охранник заметил, как несколько неизвестных бросали бутылки в фасад здания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в здании выбили оконное стекло. Охраннику удалось ликвидировать возгорание, никто в результате инцидента не пострадал.

В полиции считают, что причиной поджога могли стать политические мотивы. Управление уголовной полиции Германии занялось расследованием инцидента.

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