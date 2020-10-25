По фактам нарушений в ходе выборов на Украине полиция открыла более 50 уголовных дел

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3 тыс. сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления Украины поступило в полицию, открыто 51 уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские открыли 51 уголовное производство по фактам нарушений на выборах по состоянию на 17:00 (18:00 мск). В настоящее время в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения [о возможных нарушениях], связанных с избирательным процессом", - говорится на официальном сайте ведомства. Кроме того, полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений.

Согласно приведенным данным, больше всего сообщений о нарушениях поступило в полицию Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. Обращения касались в основном незаконной агитации в день выборов, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, незаконного уничтожения избирательной документации, нарушения порядка ведения реестров избирателей, незаконного использования избирательного бюллетеня.