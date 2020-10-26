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Япония продолжит выступать за мир без ядерного оружия, но не присоединиться к ДЗЯО - генсек кабмина

08:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу 22 января 2021 года, однако продолжит выступать за создание мира без ядерного оружия. Об этом в понедельник на регулярной пресс- конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Япония продолжит выполнять роль лидера движения за создание мира без ядерного оружия", - отметил он, подчеркнув, что "договор преследует ту же цель, что и сама Япония - ликвидация ядерного оружия". В то же время Като подчеркнул, что у правительства Японии остаются вопросы по поводу реального уровня поддержки этого договора - как среди ядерных, так и среди неядерных держав.

Согласно официальной позиции Японии, принятие документа без консенсуса между ядерными и неядерными державами не позволит добиться реализации договора. "Договор о запрещении ядерного оружия не совпадает с нашим подходом по этой проблеме, наша страна его подписывать не будет. Мы неоднократно это озвучивали, никаких изменений в нашей позиции нет", - подчеркнул Като.

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