Япония продолжит выступать за мир без ядерного оружия, но не присоединиться к ДЗЯО - генсек кабмина
08:00 26.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу 22 января 2021 года, однако продолжит выступать за создание мира без ядерного оружия. Об этом в понедельник на регулярной пресс- конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
"Япония продолжит выполнять роль лидера движения за создание мира без ядерного оружия", - отметил он, подчеркнув, что "договор преследует ту же цель, что и сама Япония - ликвидация ядерного оружия". В то же время Като подчеркнул, что у правительства Японии остаются вопросы по поводу реального уровня поддержки этого договора - как среди ядерных, так и среди неядерных держав.
Согласно официальной позиции Японии, принятие документа без консенсуса между ядерными и неядерными державами не позволит добиться реализации договора. "Договор о запрещении ядерного оружия не совпадает с нашим подходом по этой проблеме, наша страна его подписывать не будет. Мы неоднократно это озвучивали, никаких изменений в нашей позиции нет", - подчеркнул Като.
НОВОСТИ
- 08:10 26.10.2020
- В Китае отмечен рост числа бессимптомных носителей коронавируса
- 07:50 26.10.2020
- Байден считает РФ главной угрозой для США, а Китай главным конкурентом - интервью
- 07:40 26.10.2020
- Главы ЦРУ и Пентагона могут лишиться своих должностей в случает переизбрания Трампа - портал
- 20:10 25.10.2020
- Введению новых санкций против РФ и Ирана мешает множество уже введенных - Белый дом
- 19:10 25.10.2020
- По фактам нарушений в ходе выборов на Украине полиция открыла более 50 уголовных дел
- 18:20 25.10.2020
- Здание Института Роберта Коха в Берлине пытался поджечь неизвестный - полиция
- 18:10 25.10.2020
- Партия "Слуга народа" считает, что выборы на Украине можно считать состоявшимися
- 17:10 25.10.2020
- Ограничительный режим из- за пандемии в Испании продлят еще на полгода - СМИ
- 16:30 25.10.2020
- Для развития авиации в регионе оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию
- 16:10 25.10.2020
- Заявление Эрдогана о психических расстройствах Макрона неприемлемы для ЕС - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать