В Польше проходят массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода

15:00 Источник: Эхо Москвы

Жители Польши вышли на массовые акции протеста из-за запрета абортов по причине патологии плода. В Варшаве, Гданьске и Познани численность демонстраций достигала нескольких тысяч — передает агентство «Интерфакс». Участники акций держали лозунги «Мое тело — мой выбор», «Аборт — это право», «Церковь, вон из политики». В Познани полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Как передает корреспондент ТАСС, акции протеста могут продолжиться и сегодня.

Представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» выступают против абортов даже в случае выявления у плода каких-либо патологий. Последнее решение Конституционного суда на этот счет вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике». С этого момента аборт можно будет сделать только по двум причинам: угроза жизни матери или изнасилование. Эхо Москвы