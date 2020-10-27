Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами
22:10 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с массовыми беспорядками и последствиями протестных акций. Об этом сообщил во вторник замначальника управления Генпрокуратуры республики за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун.
"В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - сказал представитель Генпрокуратуры страны в эфире телеканала "Беларусь-1".
НОВОСТИ
- 23:00 27.10.2020
- ESA и NASA подписали договор о создании окололунной станции
- 22:40 27.10.2020
- Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
- 22:30 27.10.2020
- Президент FIFA Инфантино заразился коронавирусом
- 22:00 27.10.2020
- Доходы кинотеатров России в 2020 году сократятся на 60% - Владимир Толстой
- 21:35 27.10.2020
- Иран строит подземный завод по производству урановых центрифуг
- 21:28 27.10.2020
- Рестораторы Москвы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
- 21:20 27.10.2020
- Большинство россиян относится к новым феминитивам отрицательно - опрос
- 20:40 27.10.2020
- РФ лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии - Путин
- 20:00 27.10.2020
- Сотрудник генконсульства США в Стамбуле приговорен к тюремному сроку - ТВ
- 19:47 27.10.2020
- Более 50% QR-кодов оформлено предприятиями сферы услуг по их инициативе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать