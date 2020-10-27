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Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с протестами

22:10 27.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 уголовных дел возбуждено в Белоруссии в связи с массовыми беспорядками и последствиями протестных акций. Об этом сообщил во вторник замначальника управления Генпрокуратуры республики за исполнением законодательства Следственным комитетом Белоруссии Андрей Сербун.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - сказал представитель Генпрокуратуры страны в эфире телеканала "Беларусь-1".

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